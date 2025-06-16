إيران تفتح المساجد ومحطات المترو والمدارس كملاجئ

ابوظبي - سيف اليزيد - طهران (وكالات)

أعلنت الحكومة الإيرانية، أمس، أن المساجد ومحطات المترو والمدارس سيتم استخدامها، اعتباراً من مساء أمس، ملاجئ من القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الثالث.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني عبر التلفزيون الرسمي: إن «المساجد هي من ضمن الملاجئ المتوافرة للشعب، وسيتم تجهيز محطات المترو وفتحها للاستخدام»، مشيرة إلى أن «المدارس هي أيضاً أماكن آمنة».

وفي وقت سابق، أمس، أصدر الجيش الإسرائيلي، تحذيراً عاجلاً إلى الإيرانيين، دعاهم فيه إلى إخلاء المناطق القريبة من المنشآت النووية ومرافق الأسلحة في مختلف أنحاء إيران على وجه السرعة.

وقال الجيش في بيان: «نحث كل المتواجدين في هذه الساعة أو في المستقبل القريب في كافة مواقع الأسلحة في إيران والجهات الداعمة لهم، من أجل سلامتكم نطالبكم بإخلاء هذه المنشآت فوراً من تلك المواقع، وعدم العودة إليها حتى إشعار آخر».