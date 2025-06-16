تواصل اضطراب حركة الملاحة الجوية

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد)

واصلت حركة الملاحة الجوية في المنطقة الشرق الأوسط، الاضطراب خصوصاً في الأردن وسوريا ولبنان والعراق جراء التصعيد العسكري وتبادل القصف بين إيران وإسرائيل. وأعلنت الخطوط الجوية السورية تعليق جميع رحلاتها الجوية، بدءاً من يوم أمس، وحتى إشعار آخر، إثر التوترات الأمنية في المنطقة.

وذكرت الخطوط السورية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أنه تم «إيقاف جميع رحلاتها الجوية المقررة الأحد نتيجة التوترات الأمنية في المنطقة، وإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران».

وأضافت أن «تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين وطواقم الطيران، وبناء على التنسيق مع الجهات المختصة في الطيران المدني».

ودعت الخطوط الجوية السورية جميع المسافرين إلى متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية، أو التواصل مع مكاتب الحجز والاستعلام، لمعرفة التفاصيل المتعلقة برحلاتهم وإعادة جدولتها.

وفي السياق، أعاد الأردن، أمس، فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران، وذلك بعد إغلاقها مساء أمس الأول، إثر استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وقال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطيران المدني هيثم مستو في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»: «تم إعادة فتح أجواء المملكة أمام حركة الطيران المدني، بعد تقييم المخاطر من قبل (الهيئة)».