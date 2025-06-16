ابي المنى رعى اتفاق تعاون بين المجلس المذهبي وكاريتاس لبنان: لتحويل مهمة القوة الحربية إلى مهمة إنسانية

تمنى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز ​الشيخ سامي أبي المنى​، "إعلاء شأن الانسانية وتحويل مهمة القوة الحربية إلى قوة إنسانية تخدم السلام وتكرّم الإنسان".

وأعرب عن أمله بأن "تُثمرَ مبادراتنا عملاً روحياً إنسانياً ووطنياً، داعماً لعهد الإصلاح والإنقاذ الذي نواكبُه باندفاعٍ ونُعوِّلُ عالياً عليه، وحيث الحاجة إلى زرع الأمل في زمن القلق واليأس، وفي أجواء العدوان المستمرّ وقتل الإنسانية دون رحمة".

كلام الشيخ ابي المنى جاء خلال رعايته التوقيع على اتفاق تعاون بين المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز – لجنة الصحة والبيئة ورابطة ​كاريتاس لبنان​، بهدف اقامة ايام طبية مجانية ونشاطات توعوية في المناطق اللبنانية.

وقال: "كم نحن بحاجةٍ إلى زرع الأمل في زمن القلق واليأس، وفي أجواء العدوان المستمرّ وقتل الإنسانية دون رحمة! وكم نحن بحاجة إلى تأكيد ثوابت العيش الآمن والكريم في المجتمع بثلاثيّته المسيحية الإسلامية التوحيدية".

وقال رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب عبود: "نقف اليوم باسم كاريتاس لبنان في هذا الصرح العريق، بيتكم، بيت الوحدة والكرامة والروح الوطنية، لنقول إنها لحظة مميزة، لا لأنها لحظة توقيع، بل لأنها لحظة تأسيس لحجر جديد في بناء إنساني مشترك".

وأضاف "توقيعنا اليوم لا يقتصر على بنود ومشاريع، بل هو تعبير عن التزام دائم، عن إيمان مشترك بقيمة الإنسان، وعن يقين بأن التعاون الصادق بين المؤسسات قادر أن يغيّر وجه هذا الوطن، لا عبر الشعارات بل بالأفعال. نشكر ثقتكم، نشكر روح الشراكة التي تتحلون بها، ونشكر اختياركم لكاريتاس لتكون شريكًا في هذه المسيرة. ونعدكم، باسم عائلة كاريتاس كلها، أن نكون أوفياء لهذه الثقة، لأننا لا نخدم من أجل صورة أو منصب، بل من أجل الرسالة. لا لنجعل صوتنا أعلى، بل لنعطي الصوت لمن لا صوت له، ولنعالج بصمت جراح الذين يتألّمون في الخفاء".