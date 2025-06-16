الصحة الإيرانية: 224 قتيلا بعد مرور 65 ساعة على العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، عن "سقوط 224 قتيلا بعد مرور 65 ساعة على العدوان الإسرائيلي على إيران".
ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون الإيراني، عن "5 قتلى وعدد من الجرحى إثر الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في العاصمة الإيرانية طهران".
وسبق وأن أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية، أنّ "مبنى قيادة الشرطة في طهران تعرض لهجوم إسرائيلي بمسيّرة صغيرة"، مؤكدة أنّ "الهجوم أدى إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة والتسبب في أضرار مادية".
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