الصحة الإيرانية: 224 قتيلا بعد مرور 65 ساعة على العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة ال​إيران​ية، عن "سقوط 224 قتيلا بعد مرور 65 ساعة على العدوان الإسرائيلي على إيران".

ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من ​​الصواريخ الباليستية​​ والمسيّرات.

وفي وقت سابق، أفاد التلفزيون ال​إيران​ي، عن "5 قتلى وعدد من الجرحى إثر ​الهجوم الإسرائيلي​ على مبنى سكني في العاصمة الإيرانية طهران".

وسبق وأن أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية، أنّ "مبنى قيادة الشرطة في ​طهران​ تعرض ل​هجوم إسرائيلي​ بمسيّرة صغيرة"، مؤكدة أنّ "الهجوم أدى إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة والتسبب في أضرار مادية".