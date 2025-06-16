أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية" لقتل المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي.
ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
وسبق وأن ادّعى مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي بأنّ المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي "ورجالاته... لا توجد حاليًا أي خطة لقتلهم".
وسبق وأن أكّد الخامنئي، في كلمة متلفزة للشعب الإيراني، أنّ "القوات المسلحة ستتحرك بكل قوة، وستذيق الكيان الصهيوني الويلات. هذا الكيان لن يفلت سالمًا من هذه الجريمة".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز عن مسؤولين أميركيين: ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل الخامنئي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.