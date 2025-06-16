رويترز عن مسؤولين أميركيين: ترامب عارض في اليومين الماضيين خطة إسرائيلية لقتل الخامنئي

أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، بأنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "عارض في اليومين الماضيين خطة ​إسرائيل​ية" لقتل المرشد ال​إيران​ي السيد ​علي الخامنئي​.

ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وسبق وأن ادّعى مستشار الأمن القومي ال​إسرائيل​ي تساحي هنغبي بأنّ المرشد الأعلى في إيران السيد ​علي الخامنئي​ "ورجالاته... لا توجد حاليًا أي خطة لقتلهم".

وسبق وأن أكّد الخامنئي​، في كلمة متلفزة للشعب الإيراني، أنّ "القوات المسلحة ستتحرك بكل قوة، وستذيق الكيان الصهيوني الويلات. هذا الكيان لن يفلت سالمًا من هذه الجريمة".