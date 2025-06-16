عراقجي: سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرئيلي

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي عباس عراقجي، في تصريح، أن "الولايات المتحدة تدعم العدوان على بلادنا ومواقف دول أوروبا أحادية لصالح ​إسرائيل​"، مضيفًا "تشجيع واشنطن وأوروبا للعدوان الإسرائيلي خطأ تاريخي وستكون له تداعيات كبيرة على العالم"، في ظل الحرب بين إيران وإسرائيل.

وأوضح "أننا سنهيئ الأرضية للعودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات إذا توقف العدوان الإسرئيلي".

وأشار عراقجي إلى "أننا نأمل من اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية غدا إدانة العدوان على منشآتنا النووية".

وأشار إلى أن "عدم إدانة استهداف إسرائيل منشآتنا النووية تشجيع على العدوان"، وقال "الولايات المتحدة ودول أوروبية تحول دون اتخاذ مجلس الأمن الدولي إجراء ضد العدوان الإسرائيلي".