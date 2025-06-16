"القسام": علن وقوفنا إلى جانب إيران قيادة وشعبا

نعت كتائب "​القسام​"، في بيان، "قادة القوات المسلحة ال​إيران​ية اللواء محمد باقري واللواء حسين سلامي واللواء غلام علي رشيد"، وقالت "نشيد بالدور المحوري للقادة الذين استشهدوا في العدوان الصهيوني في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها".

وأضافت "نعلن وقوفنا إلى جانب إيران قيادة وشعبا كما نشيد بالعمل البطولي الكبير للقوات المسلحة الإيرانية"، في ظل استمرار الحرب بين إيران و​إسرائيل​.

وأوضحت أن "الأيام ستكشف إسهامات القادة الشهداء حتى بتنا اليوم أقرب إلى تحقيق النصر النهائي على الكيان الصهيوني"، مشيرة إلى "أننا نشيد بالفعل البطولي الكبير للقوات المسلحة الإيرانية الذي هز أركان كيان الاحتلال".

ولفتت "القسام" إلى أن "شعبنا المكلوم لا سيما في ​غزة​ تابع بفخر الضربات القوية الموجهة للاحتلال وكانت شفاء لصدوره وننعى شهداء الشعب الإيراني العزيز الذي لطالما كان داعما وسندا للمقاومة ونعلن وقوفنا إلى جانبه"، وفق البيان.