خارجية أوكرانيا: مقتل خمسة أوكرانيين في الضربات الإيرانية على منطقة بات يام قرب تل أبيب

أعلنت الخارجية الأوكرانية، عن مقتل خمسة أوكرانيين، في الضربات ال​إيران​ية التي طاولت منطقة بات يام قرب تل أبيب السبت عقب الهجمات ال​إسرائيل​ية على إيران.

وكان قد قد أسفر الهجوم الإيراني عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.

وشنّ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.