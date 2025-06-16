الإسعاف الإسرائيلي: 15 مصابا إثر سقوط صواريخ إيرانية على حيفا

أكد الإسعاف ال​إسرائيل​ي، وجود 15 مصابا إثر سقوط صواريخ ​إيران​ية على حيفا في الرشقة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن نحو 30 صاروخا إيرانيا أطلقت نحو إسرائيل في الرشقة الأخيرة.

وكانت قد أكّدت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، "سقوط صواريخ ​إيران​ية في أنحاء عدة من البلاد". وكشفت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إصابة مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل وأخرى في مبنى سكني بلواء الجنوب.

وقال الإسعاف الإسرائيلي "نتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا".

وفي وقت سابق، وقعت انفجارات إثر سقوط ​​​​صواريخ إيرانية​​​​ في حيفا و​تل أبيب​، وفق ما أظهرت مشاهد مباشرة وأفادت قناة "الجزيرة". وأكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب.