مسؤول إيراني: لم نوظف كل إمكانياتنا حتى لا يختل النظام العالمي وقد نتخذ قرارا بإجراءات خارج الحدود

أشار عضو مجمع تشخيص النظام في ​إيران​ والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني اللواء محسن رضائي، إلى "أننا ما زلنا نمارس ضبط النفس ولم نوظف كل إمكانياتنا حتى لا يختل النظام العالمي"، وذلك في الحرب مع إسرائيل.

ولفت، في مقابلة تلفزيونية، إلى "أننا أدرنا الحرب بشكل منطقي حتى الآن لكننا قد نتخذ قرارا بإجراءات خارج الحدود".

وقال رضائي "نواصل التأكيد على تجنب امتلاك الأسلحة النووية، وسنلتزم بفتوى المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي"، مضيفًا "على الرغم من استحالة التنبؤ بالمستقبل بدقة، لا توجد حاليًا أي خطط للمضي قدمًا نحو امتلاك قنبلة نووية".

ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من ​​الصواريخ الباليستية​​ والمسيّرات.