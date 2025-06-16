الحرس الثوري الإيراني أعلن مقتل رئيس جهاز استخباراته: انتقمنا باستهداف مراكز استخبارات الكيان الصهيوني

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​، مقتل "رئيس جهاز استخباراتنا محمد كاظمي واثنين من زملائه اليوم على يد الكيان الصهيوني".

وقال "انتقاما لجرائم اليوم استهدفنا مراكز استخبارات الكيان الغاصب بموجة صاروخية".

وفي وقت سابق، أكّدت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، "سقوط صواريخ ​إيران​ية في أنحاء عدة من البلاد". وكشفت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إصابة مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل وأخرى في مبنى سكني بلواء الجنوب. وقال الإسعاف الإسرائيلي "نتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا".

وفي وقت سابق، وقعت انفجارات إثر سقوط ​​​صواريخ إيرانية​​​ في حيفا و​تل أبيب​، وفق ما أظهرت مشاهد مباشرة وأفادت قناة "الجزيرة". وأكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب.

ويأتي ذلك مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.