وكالة: ترامب استخدم "الفيتو" ضد خطة إسرائيلية للقضاء على خامنئي في الأيام الأخيرة

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: قال مسؤولان أمريكيان لـ"رويترز" يوم الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد خطة إسرائيلية في الأيام الأخيرة لقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وقال أحد المصادر وهو مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "هل قتل الإيرانيون أمريكيا حتى الآن؟ لا.. إلى أن يفعلوا ذلك لن نتحدث حتى عن استهداف القيادة السياسية".

وردا على ذلك، صرح مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي للقناة 12 بأن التقرير الذي يفيد بأن ترامب استخدم حق النقض ضد اغتيال خامنئي كاذب.

وأضاف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أن "لا حصانة للقادة السياسيين".

وتابع تساحي هنغبي قائلا: "لا أعلم بوجود أي نداء من جانب الإيرانيين للوساطة، ولا أتوقع منهم أن يلوحوا بالراية البيضاء الآن".

والسبت، أفادت "القناة 12" العبرية بأن احتمال لجوء إسرائيل إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي غير مستبعد، مشيرة إلى أن اتخاذ هذه الخطوة سيتوقف على العديد من العوامل.

وكتب مراسل القناة العبرية عبر منصة "إكس" نقلا عن مصدر سياسي محلي: "لم تستبعد إسرائيل احتمال التصفية الجسدية للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، لكن مثل هذه الخطوة ستكون مرتبطة بالعديد من العوامل".

يشار إلى أن إسرائيل استهدفت في الساعات الأولى من هجومها الواسع على إيران شخصيات وقادة عسكريين من الصف الأول أبرزهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، ورئيس هيئة الأركان العامة محمد باقري، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة غلام علي رشيد، وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني، وقائد قوة الجوفضاء بالحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.

وقتل في الضربات الإسرائيلية أيضا 9 من كبار العلماء والخبراء المشاركين في البرنامج النووي الإيراني.

كما طالت الاستهدافات الإسرائيلية منشآت نووية إيرانية وبنى تحتية عسكرية ومخازن ومستودعات للنفط والوقود.

طواقم الدفاع المدني والشرطة وتسببت الضربات بدمار كبير وأضرار واسعة النطاق.

بينما أفادت وسائل إعلام بأن حصيلة الضربات الإسرائيلية الجمعة والسبت بلغت 128 شخصا بينهم نساء وأطفال، فيما أُصيب المئات بجروح.