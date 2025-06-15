التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في الأيام الثلاثة الأولى

اليوم الأول | الجمعة

• البداية:

إسرائيل تشنّ غارات مفاجئة على مواقع نووية وعسكرية في إيران.

• النتائج:

• مقتل عدد من كبار الجنرالات والعلماء النوويين الإيرانيين.

• استهداف منشآت إستراتيجية بينها منشأة نطنز ومركز أبحاث في أصفهان.

• تدمير مبانٍ حيوية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

• واشنطن تنفي المشاركة، وترمب يلوّح برد غير مسبوق حال استهداف المصالح الأمريكية.

• ردود دولية:

• تحذيرات من تصعيد نووي.

• إلغاء محادثات البرنامج النووي الإيراني.

اليوم الثاني | السبت

• رد إيران:

• إطلاق أكثر من 270 صاروخًا باتجاه إسرائيل.

• 22 صاروخًا فقط تصل للأراضي الإسرائيلية بسبب الدفاعات الجوية.

• الضحايا:

• في إيران: 78 قتيلًا و320 مصابًا (إحصاءات رسمية أولية).

• في إسرائيل: 13 قتيلًا، بينهم أطفال، و360 مصابًا.

• أضرار في منشآت مدنية، مبانٍ سكنية، ومصافي نفط.

• إسرائيل ترد:

• ضربات جديدة تستهدف وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع للطاقة.

• غارة على محطة غاز إيرانية تسبب انفجارًا ضخمًا.

• تحذير مدنيي إيران بإخلاء مصانع الأسلحة.

• الوضع الداخلي:

• إيران تغلق محطّات مترو وتحول المساجد إلى ملاجئ.

• استمرار إغلاق المطارات والمجال الجوي في إسرائيل.

اليوم الثالث | الأحد

• استمرار القتال:

• إسرائيل تنفذ غارات إضافية داخل العاصمة طهران ظهرًا وعصرًا.

• انفجارات في «ساحة ولي عصر» ومقر القوات الجوية.

• أول هجوم إيراني نهاري على إسرائيل منذ بداية التصعيد.

• أضرار مباشرة:

• في بات يام: مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 180 وفقدان 7.

• في طمرة: مقتل 4، بينهم طفل، وإصابة 24.

• رحوفوت: إصابة 42 في غارة استهدفت الحرم الجامعي لمعهد وايزمان.

• تداعيات إضافية:

• تعرّض مصفاة نفط إسرائيلية شمال البلاد لأضرار.

• أضرار كبيرة في منشأة نطنز النووية، وستتطلب «أشهرًا» للإصلاح.

• تصريحات:

• ترمب: يدعم إسرائيل ويؤكد إمكانية التوصل لاتفاق، ويحذر من الرد على أمريكا.• نتنياهو: «ما حدث لا شيء مقارنة بما هو قادم».

• عراقجي: الهجمات ستتوقف فقط إذا توقفت إسرائيل، ويتهم واشنطن بالتواطؤ.

خلاصة الوضع حتى اليوم الثالث:

• التصعيد يتجه نحو حرب طويلة الأمد.

• المحادثات النووية انهارت.

• العالم يترقب تداعيات محتملة على أسعار الطاقة والأمن الإقليمي.

• لا مؤشرات على رغبة الطرفين في التهدئة.