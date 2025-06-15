التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران في الأيام الثلاثة الأولى

• البداية:
إسرائيل تشنّ غارات مفاجئة على مواقع نووية وعسكرية في إيران.
• النتائج:
• مقتل عدد من كبار الجنرالات والعلماء النوويين الإيرانيين.
• استهداف منشآت إستراتيجية بينها منشأة نطنز ومركز أبحاث في أصفهان.
• تدمير مبانٍ حيوية، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
• واشنطن تنفي المشاركة، وترمب يلوّح برد غير مسبوق حال استهداف المصالح الأمريكية.
• ردود دولية:
• تحذيرات من تصعيد نووي.
• إلغاء محادثات البرنامج النووي الإيراني.
اليوم الثاني | السبت
• رد إيران:
• إطلاق أكثر من 270 صاروخًا باتجاه إسرائيل.
• 22 صاروخًا فقط تصل للأراضي الإسرائيلية بسبب الدفاعات الجوية.
• الضحايا:
• في إيران: 78 قتيلًا و320 مصابًا (إحصاءات رسمية أولية).
• في إسرائيل: 13 قتيلًا، بينهم أطفال، و360 مصابًا.
• أضرار في منشآت مدنية، مبانٍ سكنية، ومصافي نفط.
• إسرائيل ترد:
• ضربات جديدة تستهدف وزارة الدفاع الإيرانية ومواقع للطاقة.
• غارة على محطة غاز إيرانية تسبب انفجارًا ضخمًا.
• تحذير مدنيي إيران بإخلاء مصانع الأسلحة.
• الوضع الداخلي:
• إيران تغلق محطّات مترو وتحول المساجد إلى ملاجئ.
• استمرار إغلاق المطارات والمجال الجوي في إسرائيل.
اليوم الثالث | الأحد
• استمرار القتال:
• إسرائيل تنفذ غارات إضافية داخل العاصمة طهران ظهرًا وعصرًا.
• انفجارات في «ساحة ولي عصر» ومقر القوات الجوية.
• أول هجوم إيراني نهاري على إسرائيل منذ بداية التصعيد.
• أضرار مباشرة:
• في بات يام: مقتل 6 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 180 وفقدان 7.
• في طمرة: مقتل 4، بينهم طفل، وإصابة 24.
• رحوفوت: إصابة 42 في غارة استهدفت الحرم الجامعي لمعهد وايزمان.
• تداعيات إضافية:
• تعرّض مصفاة نفط إسرائيلية شمال البلاد لأضرار.
• أضرار كبيرة في منشأة نطنز النووية، وستتطلب «أشهرًا» للإصلاح.
• تصريحات:
• ترمب: يدعم إسرائيل ويؤكد إمكانية التوصل لاتفاق، ويحذر من الرد على أمريكا.• نتنياهو: «ما حدث لا شيء مقارنة بما هو قادم».
• عراقجي: الهجمات ستتوقف فقط إذا توقفت إسرائيل، ويتهم واشنطن بالتواطؤ.
خلاصة الوضع حتى اليوم الثالث:
• التصعيد يتجه نحو حرب طويلة الأمد.
• المحادثات النووية انهارت.
• العالم يترقب تداعيات محتملة على أسعار الطاقة والأمن الإقليمي.
• لا مؤشرات على رغبة الطرفين في التهدئة.
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