إسرائيل تهاجم مباني وزارة الخارجية الإيرانية في طهران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده تعرض أحد مباني الوزارة في العاصمة طهران إلى قصف إسرائيلي، أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم دبلوماسيين إيرانيين.

وقال خطيب زاده: «نفذ النظام الإسرائيلي المجرم هجوما متعمدا ووحشيا على أحد مباني وزارة الخارجية الإيرانية، الواقع مقابل معهد الدراسات السياسية والدولية».

وأضاف: «أصيب عدد من المدنيين في الهجوم، بينهم بعض زملائي الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج»، مشددا على أن «هذه جريمة حرب صارخة أخرى تشكل جزءا من العدوان المستمر والمنهجي الذي يشنه النظام الإسرائيلي ضد إيران».

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