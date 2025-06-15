بزشكيان: إذا استمر العدوان الإسرائيلي على إيران فإن الرد الإيراني سيكون أشد إيلامًا وقسوة

شدد الرئيس ال​إيران​ي مسعود بزشيان، في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي عبداللطيف رشيد، على أنّه "إذا استمر العدوان ال​إسرائيل​ي على إيران فإن الرد الإيراني سيكون أشد إيلامًا وقسوة".

ولفت إلى أنّ "انتهاك الأجواء العراقية لمهاجمة إيران دليل واضح على إجرام الكيان الإسرائيلي وانتهاكه الأعراف الدولية"، مضيفًا "يتوجب على العراق أن يكون أكثر حذراً بشأن حدوده ومجاله الجوي".

هذا، وتتواصل الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق عدّة في إيران منذ فجر يوم الجمعة، في حين يستهدف الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات، ويتوعّد بمواصلة الردّ.

وشنّ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.