الجيش الأردني: انتهاك مجالنا الجوي محاولة لجر الأردن إلى الصراع

رأى الجيش ​الأردن​ي، أنّ "انتهاك مجالنا الجوي محاولة لجر الأردن إلى الصراع"، وذلك مع استمرار الهجمات ال​إسرائيل​ية على ​إيران​ التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

وسبق وأن ترأس الملك الأردني عبدالله الثاني، اجتماعا لمجلس الأمن القومي، جرى خلاله بحث الهجوم الإسرائيلي على إيران وتبعاته على الإقليم.

وقال خلال الاجتماع إن "الهجوم الإسرائيلي الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران، سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار"، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.

وأضاف الملك عبدالله الثاني أن "الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مشيرا إلى أن الأردن يواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة.

ووجه العاهل الأردني، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني جعفر حسان إلى "الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن البلاد واستقرارها وسلامة مواطنيها"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".