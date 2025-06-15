الجيش الإسرائيلي: بدأنا شن هجمات على عشرات منصات صواريخ أرض - أرض غربي إيران

أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي، "أننا بدأنا شن هجمات على عشرات منصات صواريخ أرض - أرض غربي ​إيران​".

ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من ​الصواريخ الباليستية​ والمسيّرات.

وكان قد نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يزال يحاول منع المزيد من التصعيد في الحرب الحالية بين ​إيران​ و​إسرائيل​ واستئناف المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي"، وذلك بعد دعوته لإيران وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق وحديثه عن اتصالات تجرى لهذا الهدف.

في السياق، ذكر مسؤولان إسرائيليان للموقع أنّه "لا توجد حاليًا أي مبادرات دبلوماسية جادة لمحاولة وقف الحرب".

وقال أحد المسؤولين لـ"أكسيوس"، إنّ "إسرائيل غير مهتمة حاليًا بوقف إطلاق النار لأنها لم تُنفّذ جميع أهدافها بعد، خاصةً فيما يتعلق بتدمير البرنامج النووي الإيراني".

وكان قد شدد الرئيس ال​إيران​ي مسعود بزشكيان على أنّه "إذا استمر العدوان ال​إسرائيل​ي على إيران فإن الرد الإيراني سيكون أشد إيلامًا وقسوة".