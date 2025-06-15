الخارجية تتابع موضوع العالقين في الخارج وتقوم بالاتصالات اللازمة لتسريع عودتهم

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنها تتابع موضوع العالقين في الخارج وتقوم بالاتصالات اللازمة لتسريع عودتهم.

كما تتابع الوزارة عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج للوقوف على أوضاع الرعايا اللبنانيين.

ويأتي ذلك في ظل التصعيد العسكري بين ​إيران​ و​إسرائيل​، والذي بدأ منذ يوم الجمعة بمهاجمة إسرائيل منشآت نووية وقياديين عسكريين وعلماء نويين في إيران التي تردّ على إسرائيل عبر موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.