الجيش: ضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

أعلنت قيادة الجيش، في بيان، أن "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات نفذتا عملية دهم في منطقة الشراونة- ​بعلبك​، وأوقفت المواطنَين (ع.ز.) و(ي.ح.) والسوري (خ.م.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرائم: إطلاق النار، الاتجار بالمخدرات، الخطف، السرقة، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى كمية من المخدرات".

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الضّم والفرز- ​طرابلس​ المواطن (ح.ح.) المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وفق بيان الجيش.