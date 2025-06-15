أفاد مراسل النشرة في صيدا، بأن فرق الدفاع المدني (فرقة الانقاذ البحري) تمكنت من سحب عدد من رواد البحر عند شاطئ الدامور، بعد ان تمكن التيار البحري منهم وسحبهم وقد اصيب عدد منهم بجروح وعولج في ذات المكان.
واهاب الدفاع المدني بالمواطنين بعدم النزول الى البحر عندما يكون هائجا.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": فرق الدفاع المدني سحبت عددًا من رواد البحر عند شاطئ الدامور بعد أن تمكن التيار البحري منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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