"النشرة": فرق الدفاع المدني سحبت عددًا من رواد البحر عند شاطئ الدامور بعد أن تمكن التيار البحري منهم

أفاد مراسل النشرة في ​صيدا​، بأن فرق الدفاع المدني (فرقة الانقاذ البحري) تمكنت من سحب عدد من رواد البحر عند شاطئ ​الدامور​، بعد ان تمكن التيار البحري منهم وسحبهم وقد اصيب عدد منهم بجروح وعولج في ذات المكان.

واهاب الدفاع المدني بالمواطنين بعدم النزول الى البحر عندما يكون هائجا.