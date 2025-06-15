"النشرة": سماع أصوات في البقاع ناجمة عن انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية حاولت التصدي لهجمات إيرانية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "الأصوات التي سمعت في البقاع هي بسبب انفجار صواريخ اعتراضية ​إسرائيل​ة حاولت التصدي لهجمات ​إيران​ية".

وكان قد أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي، "أننا رصدنا إطلاق 50 صاروخا من ​إيران​ باتجاه إسرائيل".

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنّ "صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل ومستوطنات الضفة الغربية".

وكانت قد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني ​إسرائيل​ي، قوله إنّه "يُتوقع أن تزيد ​​إيران​​ من إطلاق الصواريخ خلال الفترة المقبلة".

في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح من بات يام في جنوب تل أبيب، إلى "أننا نخوض معركة وجودية وأعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن"، لافتًا إلى "أننا سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران"، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل بمهاجمة إيران يوم الجمعة الماضي.

وشنّ الحرس الثوري الإيراني الليلة الماضية هجومًا صاروخيًا ضد إسرائيل على دفعتين، مخلفًا دمارًا كبيرًا وقتلى وجرحى في مناطق بينها تل أبيب وحيفا، فيما قالت مصادر إيرانية إن الصواريخ المستخدمة تكتيكية ومزودة برؤوس شديدة الانفجار، وذلك في مواصلة إيران ردّها على الهجمات الإسرائيلية ضدها.

واستهدف الهجوم الأول مدنا بـ40 صاروخا، بينما استهدف الثاني مدن تل أبيب وروحوف وبات يام جنوب تل أبيب بـ50 صاروخا.

وقد أسفر الهجوم الثاني عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 240 شخصا إصابات بعضهم خطرة.