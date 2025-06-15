دمشقية بحث مع الاحمد في المستجدات: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني متمسكة بضرورة إنهاء مظاهر السلاح الفلسطيني

تلقى رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني رامز دمشقية، اتصالاً من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الاحمد، جرى خلاله تبادل عام لوجهات النظر حول المستجدات.

وفي هذا السياق، نفى دمشقية بشكل قاطع "ما ورد في البيان المنسوب إلى منظمة التحرير الفلسطينية، إذا لم يتم التوافق على إصدار أي موقف مشترك، كما أن ما نُشر لا يعكس مضمون الاتصال".

وأكّدت اللجنة "تمسّكها الكامل بما ورد في البيان المشترك الصادر عن الرئاستين اللبنانية والفلسطينية، والذي شدّد بوضوح على احترام السيادة اللبنانية، وعلى مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وضرورة إنهاء مظاهر السلاح الفلسطيني، وفق جدول زمني محدد".