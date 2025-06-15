مصلحة الليطاني: باشرنا بتنفيذ أعمال إزالة وتلف المزروعات القائمة ضمن نطاق منطقة صغبين- البقاع الغربي

أشارت المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​، إلى أنّه "باشرت الفرق الفنية التابعة للمصلحة، وبتوجيه من الإدارة العامة، تنفيذ أعمال إزالة وتلف المزروعات القائمة ضمن نطاق منطقة صغبين- البقاع الغربي، وذلك في مواقع تقع داخل حدود التراجع الآمن عن مجرى النهر"، موضحة أنّ ذلك يأتي "في إطار مهامها المستمرة لحماية الموارد المائية والبيئية، وتنظيم استخدام الأراضي المحاذية لمجرى نهر الليطاني وبحيرة القرعون، وحرصًا منها على فرض الالتزام بالشروط البيئية والمسافات الآمنة عن المجرى الملوث".

وقالت "قد تبيّن من خلال الكشف الميداني أن المزروعات المشار إليها جرى ريّها بواسطة مصدر مائي مستقل (بئر جوفي)، ما يدلّ على التقيد النسبي بالمعايير البيئية، إلا أن موقعها داخل نطاق الحرم النهري المصنّف كمجرى مائي ملوث، يقتضي اتخاذ إجراءات وقائية لمنع أي تعارض مع السياسات المعتمدة لحماية الصحة العامة والمحافظة على البيئة".

وأضافت المصلحة "يأتي هذا الإجراء في سياق الخطة الشاملة التي تنفذها المصلحة لضمان التقيّد بالتنظيمات البيئية والابتعاد الآمن عن المجرى، بما يحول دون تكريس أي نشاط زراعي ضمن المساحات ذات الحساسية البيئية العالية".

وأكّدت أنها "ستواصل اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الضرورية لتطبيق الأنظمة البيئية والتأكد من سلامة استخدام الموارد العامة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها المؤسسية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة".