"تسنيم": لا ضرر في مباني مطار مشهد شرقي إيران أو مدرجه جراء الاستهداف الإسرائيلي

أكّدت وكالة "تسنيم" ال​إيران​ية، بأنّه "لم يلحق أي ضرر في مباني ​مطار مشهد​ شرقي إيران أو مدرجه جراء الاستهداف الإسرائيلي"، كما أكّدت أنّ "مرقد الإمام الرضا في مشهد في أمان تام، ولا داعي للقلق".

في وقت سابق، أعلن الجيش ال​إسرائيل​ي، في بيان، أنّ "على بُعد حوالي 2300 كيلومتر، هاجمت القوات الجوية طائرة إيرانية للتزود بالوقود في مطار مشهد شرقي إيران"، مشيرًا إلى أنّ "هذه هي أبعد ضربة منذ بدء العملية".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية عن انفجار في مدينة مشهد وأظهرت مشاهد عدّة اندلاع النيران من طائرة داخل مطار المدينة.

وكانت قد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني ​إسرائيل​ي، قوله إنّه "يُتوقع أن تزيد ​​إيران​​ من إطلاق الصواريخ خلال الفترة المقبلة"، ضمن ردها على الهجمات الإسرائيلية منذ الجمعة.

وكان قد أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح من بات يام في جنوب تل أبيب، إلى "أننا نخوض معركة وجودية وأعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن"، لافتًا إلى "أننا سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران".