"هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين: مخاوف من مشاركة حزب الله وجماعات مسلحة من الأردن وسوريا في القتال

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين بوزارة الدفاع ال​إسرائيل​ية، قولهم "إننا نواصل تقليص قواتنا في غزة لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية"، وذلك مع استمرار الحرب مع إيران.

وقال المسؤولون "هناك مخاوف من تسلل جماعات مسلحة من الأردن وسوريا ودخول حزب الله للقتال"، موضحين أن "قرار إعادة نشر القوات نابع من القلق من دخول وكلاء إيران في الصراع".

وذكر المسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" أن "القرار يهدف لإحباط تنفيذ أي غارات على تجمعات سكنية أو بنية عسكرية".

ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من ​​الصواريخ الباليستية​​ والمسيّرات.