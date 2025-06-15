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نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤولين بوزارة الدفاع الإسرائيلية، قولهم "إننا نواصل تقليص قواتنا في غزة لتعزيز الحدود الشمالية والشرقية"، وذلك مع استمرار الحرب مع إيران.
وقال المسؤولون "هناك مخاوف من تسلل جماعات مسلحة من الأردن وسوريا ودخول حزب الله للقتال"، موضحين أن "قرار إعادة نشر القوات نابع من القلق من دخول وكلاء إيران في الصراع".
وذكر المسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس" أن "القرار يهدف لإحباط تنفيذ أي غارات على تجمعات سكنية أو بنية عسكرية".
ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
كانت هذه تفاصيل خبر "هآرتس" عن مسؤولين إسرائيليين: مخاوف من مشاركة حزب الله وجماعات مسلحة من الأردن وسوريا في القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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