دائرة الأزمات بمدينة تبريز غربي إيران: إسرائيل استهدفت خطوط السكك الحديدية

أعلنت دائرة الأزمات بمدينة تبريز غربي إيران، أن "​إسرائيل​ استهدفت خطوط السكك الحديدية".

ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من ​​الصواريخ الباليستية​​ والمسيّرات.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" ال​إيران​ية، عن "تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة كرمانشاه غربي البلاد".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية وأظهرت مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماهي تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لـ"أهداف معادية" شرق العاصمة الإيرانية ​طهران​.