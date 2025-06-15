دائرة الأزمات بمدينة تبريز غربي إيران: إسرائيل استهدفت خطوط السكك الحديدية

أعلنت دائرة الأزمات بمدينة تبريز غربي إيران، أن "إسرائيل استهدفت خطوط السكك الحديدية".
ويأتي ذلك بعد استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.
وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، عن "تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة كرمانشاه غربي البلاد".
كما أفادت وسائل إعلام إيرانية وأظهرت مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماهي تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لـ"أهداف معادية" شرق العاصمة الإيرانية طهران.
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