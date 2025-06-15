أكدت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، أنّ "بتاريخ 15/6/2025، سقطت مسيّرة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة ​ميس الجبل​ - مرجعيون. وقد توجهت دورية من الجيش إلى المكان حيث أجري الكشف عليها، ثم عملت على نقلها وإجراء اللازم بشأنها".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي سقطت في خراج ميس الجبل وعملنا على نقلها وإجراء اللازم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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