الإسعاف الإسرائيلي: إصابة عدد من الإسرائيليين في حيفا

أكّد الإسعاف ال​إسرائيل​ي، إصابة عدد من الإسرائيليين في ​حيفا​، وذلك بعد موجة من الصواريخ ال​إيران​ية.

وفي وقت سابق، أكّدت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، "سقوط صواريخ ​إيران​ية في أنحاء عدة من البلاد". وكشفت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن إصابة مباشرة في مبنيين سكنيين بلواء الساحل وأخرى في مبنى سكني بلواء الجنوب.

وقال الإسعاف الإسرائيلي "نتعامل مع 3 مواقع سقطت فيها الصواريخ في حيفا".

وفي وقت سابق، وقعت انفجارات إثر سقوط ​​صواريخ إيرانية​​ في حيفا و​تل أبيب​، وفق ما أظهرت مشاهد مباشرة وأفادت قناة "الجزيرة". وأكّدت إذاعة الجيش الإسرائيلي سقوط صاروخ في حيفا وإصابة مباشرة لمبنى شرق تل أبيب.

وبعد ذلك، أُفيد عن ترقّب دفعة صواريخ إيرانية جديدة تفصلها دقائق عن الدفعة السابقة.

ويأتي ذلك مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.