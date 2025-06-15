الطيران المدني: نقل اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ بدءا من صباح الغد

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني، في بيان، أنّه "بناء على توجيهات وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قامت المديرية العامة للطيران المدني بمتابعة موضوع اللبنانيين العالقين في شرم الشيخ مع الشركة المعنية والوكيل السياحي في لبنان، حيث قامت الشركة بتقديم طلب فوري إلى المديرية للموافقة على نقل المواطنين اللبنانيين عبر شركة طيران رومانية، ووضع جدول زمني لنقلهم إلى لبنان، إبتداء من صباح الغد"، وذلك بعد التصعيد العسكري المستمر بين إيران وإسرائيل.
وأضافت "أعطيت الموافقات المبدئية اللازمة والطلب من الشركة المباشرة بالإجراءات المطلوبة، لتأمين نقلهم إلى لبنان في أقرب وقت ممكن".
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