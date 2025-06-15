خارجية إيران: النظام الإسرائيلي نفذ هجوما متعمدا على مبنى لوزارة الخارجية أدى إلى سقوط إصابات

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أن "النظام الإسرائيلي المجرم نفذ هجوما متعمدا على مبنى لوزارة الخارجية"، وذلك في ظل استمرار ​الهجمات الإسرائيلية​ على إيران التي تقوم بالرد عليها بموجات من الصواريخ الباليستية.

وكشف أن "الهجوم الإسرائيلي على المبنى أدى إلى إصابة زملاء ومدنيين"، مضيفًا "قصف مبنى للخارجية جريمة حرب وجزء من العدوان الإسرائيلي المستمر".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "مهر" ال​إيران​ية، عن "تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة كرمانشاه غربي البلاد".

كما أفادت وسائل إعلام إيرانية وأظهرت مشاهد عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لـ"أهداف معادية" شرق العاصمة الإيرانية ​طهران​.