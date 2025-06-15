متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: على المستوطنين مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبًا

أشار متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، إلى أنّ "على المستوطنين الصهاينة مغادرة الأراضي المحتلة فلن تكون صالحة للسكن قريبا"، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.

وقال "لدينا بنك أهداف شامل في الكيان الصهيوني وسنستهدف النقاط الحيوية"، مضيفًا "الهجوم الصهيوني سيقابل برد صادم يشمل كل الأراضي المحتلة".

وأكد أن "هجماتنا تشمل مواقع حيوية ومقار سكنية للقادة والعلماء الصهاينة وعلى الإسرائيليين عدم السماح باستخدامهم دروعا بشرية".

وشدد المتحدث على أن "الملاجئ تحت الأرض لن تمنح الأمن للإسرائيليين".

وجاء ذلك بعد أن وقعت انفجارات إثر سقوط ​صواريخ إيرانية​ في حيفا وتل أبيب، وفق ما أظهرت مشاهد مباشرة وأفادت قناة "الجزيرة".

ويأتي ذك مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.

في وقت سابق من اليوم، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤولين في البيت الأبيض، قولهم إنّ "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لا يزال يحاول منع المزيد من التصعيد في الحرب الحالية بين ​إيران​ و​إسرائيل​ واستئناف المحادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي"، وذلك بعد دعوته لإيران وإسرائيل للتوصل إلى اتفاق وحديثه عن اتصالات تجرى لهذا الهدف.