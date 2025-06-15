نتانياهو: أعتقد أننا أرجعنا البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء كثيرا

أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح لشبكة "فوكس نيوز"، إلى "أننا بدأنا الهجوم على ​إيران​ لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا"، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ على إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات بين الحين والآخر.

ورأى "أننا كنا نواجه تهديدا وجوديا من إيران يشمل تسريع صنع قنابل ذرية وزيادة الترسانة الباليستية"، مضيفًا "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وهي تنوي تقديمها للحوثيين وغيرهم"، مشيرًا إلى أنّ "استخباراتنا دلت على أن إيران أرادت نقل الأسلحة النووية إلى الحوثيين".

ولفت نتانياهو إلى "أننا فعلنا الكثير من أجل ضرب المواقع النووية الإيرانية العميقة تحت الأرض"، وقال: "دمرنا المنشأة النووية الرئيسية في نطنز وسنفعل المزيد إذا لزم الأمر".

وصرّح بأنّ إسرائيل اغتالت قائد الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، وقال: "أعتقد أننا أرجعنا البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء كثيرا"، و"أعتقد أن إيران تفاجأت بهجومنا"، مضيفًا "لقد دمرنا مفاعل أصفهان وبدونه لا يمكن الوصول إلى سلاح نووي"، وقال "وصلنا على معلومات أطلعنا عليها واشنطن أن إيران كانت تعمل سرا لتحويل اليورانيوم لسلاح نووي".

واعتبر أنّ اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصر الله "كان جزءا من تفكيك المحور الإيراني وحققنا ذلك بالمفاجأة"، مضيفًا "هجومنا على إيران سينتهي عندما نقضي على قدرتها النووية وسنفعل ذلك".

ورأى أنّ "المفاوضات النووية تستحق العناء إذا تخلت إيران عن قدراتها على تخصيب اليورانيوم"، مشيرًا إلى "أننا سنواصل المهمة للقضاء على التهديد الإيراني المزدوج المتمثل في برنامجها النووي وصواريخها الباليستية"، مضيفًا "طيارون أميركيون يسقطون مسيرات تتجه نحو إسرائيل".

وفي تعليق على تقارير بشأن رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لقتل المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، قال نتانياهو: "هناك الكثير من التقارير الكاذبة ونعرف ما علينا القيام به".