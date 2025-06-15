التلفزيون الإيراني: 5 قتلى وعدد من الجرحى إثر الهجوم الإسرائيلي على مبنى سكني في طهران

أفاد التلفزيون ال​إيران​ي، عن "5 قتلى وعدد من الجرحى إثر ​الهجوم الإسرائيلي​ على مبنى سكني في العاصمة الإيرانية طهران".

وسبق وأن أعلنت قيادة الشرطة الإيرانية، أنّ "مبنى قيادة الشرطة في ​طهران​ تعرض ل​هجوم إسرائيلي​ بمسيّرة صغيرة"، مؤكدة أنّ "الهجوم أدى إلى إصابة عدد من عناصر الشرطة والتسبب في أضرار مادية".

وأفادت وكالة أنباء "فارس"، بأنّ "الكيان الصهيوني استهدف مبنى سكنيا في شارع كشاورز في وسط العاصمة الإيرانية طهران".

هذا، وتتواصل الهجمات ال​​إسرائيل​​ية على مناطق عدّة في إيران منذ فجر يوم الجمعة، في حين يستهدف الحرس الثوري الإيراني إسرائيل بموجات من ​الصواريخ الباليستية​، ويتوعّد بمواصلة الردّ.