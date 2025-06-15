موقع عبري يكشف خطر حقيقي قد يُغرق إسرائيل في حربها ضد إيران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من طهران: قال موقع "والا" العبري إن إسرائيل حققت أقصى إنجازاتها خلال الهجوم الافتتاحي على إيران، لكن استمرار الاستنزاف يمثل خطرا حقيقيا على تل أبيب.

وأضاف المصدر ذاته أنه بدون قرار من الإدارة الأمريكية بالانضمام إلى إسرائيل، تخاطر تل أبيب بخوض حملة طويلة من شأنها أن تقوّض إنجازاتها العملياتية.

وذكر الموقع أن التاريخ العسكري الإسرائيلي يزخر بأمثلة على عمليات حققت نجاحا باهرا على المستوى العملياتي، لكنها لم تحقق إنجازات على المستوى الاستراتيجي.

وفي سياق مباشر، مثلت بداية الحملة في إيران إنجازا عسكريا غير مسبوق، ولكن إذا فشلت إسرائيل في وضع آلية لإنهاء هذه الإنجازات فقد تضيع مكافأتها.

وفي الوقت الحالي، تبدو هذه المخاوف مترابطة إذ يبدو من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أنهم أيضا غير متأكدين من كيفية انتهاء هذه الحملة.

علاوة على ذلك، يبدو أن إسرائيل تراهن على قدرتها على إقناع الأمريكيين بالانضمام إلى الحملة وهو أمر مستبعد.

وبافتراض عدم حدوث مثل هذه الخطوة، وتواصل إيران من ناحية أخرى بإطلاق صواريخها تجاه إسرائيل، فقد يدخل الطرفان في حالة "استنزاف" قد تتضرر فيها المصالح الأمنية الإسرائيلية نظرا للثمن الباهظ الذي يدفعه الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليان لاستمرار الحملة.

وعلاوة على ذلك، تتزايد الأصوات في إسرائيل الداعية إلى استغلال إنجازات الحملة لمحاولة الإطاحة بالنظام في إيران، مع أنه من الواضح أن قدرة إسرائيل على الإطاحة بهذا النظام بمفردها تكاد تكون معدومة.

وللتأكيد، حتى لو وسعت إسرائيل "بنك أهدافها" وضربت مواقع الطاقة في جميع أنحاء إيران، فمن المشكوك فيه للغاية أن تؤدي هذه الخطوة إلى ضرر كبير باستقرارها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الاعتماد على خيارات غير واقعية أمر خطير في حد ذاته، لأن مجرد التفكير في تنفيذها سوف يؤدي إلى إطالة أمد الحرب دون داع في حين أنه لا توجد في الواقع القدرة على تنفيذها.

وللحفاظ على الإنجازات المهمة التي تحققت في بداية الحملة، يقول الموقع العبري إنه "يجب تجنب الانزلاق إلى نظام استنزاف تتمتع فيه إيران بتفوق جوهري على إسرائيل بفضل حجمها، وقبل كل شيء مقاومتها التاريخية للضغوط، يجب على إسرائيل الآن السعي لإنهاء الحرب".

وفي ظل هذه الخلفية، يُشكك بشدة في إمكانية تعميق الإنجازات الباهرة ضد نظام القيادة والسيطرة الإيراني، أو بالأحرى فيما يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية.

من المهم الاعتراف بأن إسرائيل لا تملك القدرة على تعطيل القدرات النووية الإيرانية أو منظومة صواريخها أرض أرض بشكل كامل، ولذلك يجب عليها الاكتفاء بالإنجازات الباهرة التي حققتها، والعمل مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة على خطة سياسية تمكّن من إنهاء الحرب والحفاظ على أقصى إنجازات إسرائيل.

وشدد المصدر على أن الدخول في حرب استنزاف يعرّض إنجازات إسرائيل في الحملة للخطر بشكل كبير