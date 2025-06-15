إنفاذا لتوجيهات الملك.. حجاج إيران يغادرون من جديدة عرعر

وصلت، اليوم، طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار عرعر تمهيدا لمغادرتهم برا عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد، بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين، وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين، وضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ استقبلهم منسوبو الوزارة والجهات ذات العلاقة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات مغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر البري باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

خطة متكاملة

قد عملت الفرق الميدانية بالوزارة فور وصول الحجاج على تسهيل انتقالهم إلى المنفذ الحدودي بكل يسر، تنفيذًا لخطة متكاملة أعدّتها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الإيراني، لضمان راحة الحجاج، وسرعة مغادرتهم وفق رغبة بعثتهم الرسمية.

يُذكر أن أول فوج من الحجاج الإيرانيين قد غادر، أمس الأحد، ضمن مراحل تنفيذ الخطة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، وتتابعها غرفة عمليات خاصة وفّرت الرعاية والخدمات لهم حتى لحظة مغادرتهم.

غرفة عمليات خاصة

قد أنشأت وزارة الحج والعمرة غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين على مدى الساعة، وتلبية جميع احتياجاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت الوزارة أن فرق العمل التابعة للوزارة أجرت مراجعة شاملة ودقيقة لمستوى الخدمات المقدمة لهم في مساكنهم، البالغ عددهم نحو 76 ألف حاج، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة والرعاية بجودة عالية طوال فترة وجودهم في المملكة حتى موعد مغادرتهم.

وعملت وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المعنية في المملكة، على وضع خطة متكاملة لمغادرتهم وفق ما طلبه الجانب الإيراني المسؤول عن شؤون الحجاج، بما يضمن انسيابية الإجراءات، وسلاسة الانتقال في جميع المراحل. وتشمل الخطة مغادرتهم في رحلات داخلية عبر مطاري الملك عبدالعزيز في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، للانتقال إلى مطار عرعر، ومن ثم انتقالهم إلى منفذ جديدة عرعر البري، لاستكمال رحلتهم برًا إلى إيران.