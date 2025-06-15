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إيران: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل

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إيران: إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ إلى إسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت إيران، اليوم الأحد، دفعة جديدة من الصواريخ نحو إسرائيل، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي، في ثالث يوم من التصعيد غير المسبوق بين البلدين.
وأكدت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، بدورها، بدء إطلاق "موجة جديدة من الصواريخ" نحو إسرائيل.
وانطلقت مجددا صافرات التحذير من الصواريخ في تل أبيب ومواقع أخرى بوسط إسرائيل، بينما انطلقت صافرات التحذير في شمال البلاد.
في غضون ذلك، أصدرت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية تعليمات للسكان، داعية إياهم إلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمخابئ.
ووفقا لمتحدث عسكري، يجب الحد من جميع أشكال الحركة في الأماكن العامة وتجنب التجمعات العامة.
وقال مسؤولون إن هذه الأوامر ستظل سارية حتى صدور تحديث.
يأتي الهجوم الإيراني المتجدد بعد مقتل عدة أشخاص في إسرائيل جراء هجمات صاروخية إيرانية خلال الليل. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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