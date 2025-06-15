شكرا لقرائتكم خبر عن غدا: الشئون الأفريقية بالنواب تعقد اجتماعا لبحث رؤية الخارجية تجاه أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبالي اجتماعا هاما غدا الأثنين فس أعقاب الجلسة العامة وذلك في إطار حرص اللجنة على متابعة السياسات الخارجية المصرية تجاه القارة الإفريقية.

ويهدف الاجتماع إلى الاطلاع على رؤية وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بشأن عدد من الملفات ذات الأهمية لمصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة موقف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وخططها المستقبلية لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية خلال المرحلة القادمة.

يأتي هذا اللقاء في سياق الدور البرلماني في دعم وتحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية، وتوطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية على مختلف المستويات