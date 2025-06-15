شكرا لقرائتكم خبر عن مرسال عضو التحالف الوطني تحتفي باليوم العالمي للتبرع بالدم بحملة توعوية وميدانية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت مؤسسة مرسال – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي – أمس السبت حملة للتبرع بالدم، حرصًا منها على دعم بنوك الدم وتوفير الاحتياطي اللازم لإنقاذ الحالات الحرجة، جاءت هذه الحملة بالتزامن مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، الذي يُحتفى به في 14 يونيو من كل عام.

وأقيمت الفعالية بمقر المؤسسة في المعادي، بمشاركة 6 متطوعين و29 متبرعًا، وأكدت مؤسسة مرسال أهمية ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي المنتظم بالدم، باعتباره أحد أشكال التكافل الإنساني الضرورية لدعم النظام الصحي وتوفير وحدات الدم الآمنة للمحتاجين.

وأشادت هبة راشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مرسال، بجهود الدولة ممثلة في وزارة الصحة والمركز القومي لنقل الدم، مؤكدةً أن التبرع بالدم "رمز للتضامن الاجتماعي وأحد الوسائل الفعالة لإنقاذ المرضى في المحافظات والمجتمعات النائية"، وأضافت:



"نعمل من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي على تنظيم حملات ميدانية وتوعوية بالتعاون مع الجهات المعنية، ونسعى لتشجيع الشباب والطلاب على تجاوز المخاوف المرتبطة بالتبرع وتعزيز مشاركتهم المنتظمة".

وتُعد هذه المناسبة فرصة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للمتبرعين في إنقاذ الأرواح، خاصة في ظل التزايد المستمر في الحاجة إلى الدم نتيجة للحوادث والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية. وتشير بيانات وزارة الصحة والسكان إلى أن مصر لا تزال بحاجة لرفع نسبة التبرع الطوعي لتصل إلى 2-3% من السكان سنويًا، مقارنةً بالنسبة الحالية التي لا تتجاوز 1%.

وخلال عام 2024، نظمت منظومة نقل الدم في مصر أكثر من 5480 حملة ميدانية، أسفرت عن جمع أكثر من 1.25 مليون وحدة دم ومشتقاتها. وساهم الربط الإلكتروني بين بنوك الدم في تحديث البيانات دوريًا وتحسين الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة، خاصة خلال الفترات الموسمية التي تشهد ارتفاعًا في الحوادث.

وتؤكد مؤسسة مرسال على التزامها بالاستمرار في هذه الجهود، من خلال الشراكة مع التحالف الوطني والجهات المعنية، لضمان وصول الدم الآمن إلى كل من يحتاجه، وترسيخ ثقافة العطاء كجزء من المسؤولية المجتمعية الوطنية.