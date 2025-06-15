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السفيرة نبيلة مكرم تشهد فعاليات مؤتمر "قادرة على التحدى" لمؤسسة راعي مصر فى الإسكندرية

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  • السفيرة نبيلة مكرم تشهد فعاليات مؤتمر "قادرة على التحدى" لمؤسسة راعي مصر فى الإسكندرية 1/4
  • السفيرة نبيلة مكرم تشهد فعاليات مؤتمر "قادرة على التحدى" لمؤسسة راعي مصر فى الإسكندرية 2/4
  • السفيرة نبيلة مكرم تشهد فعاليات مؤتمر "قادرة على التحدى" لمؤسسة راعي مصر فى الإسكندرية 3/4
  • السفيرة نبيلة مكرم تشهد فعاليات مؤتمر "قادرة على التحدى" لمؤسسة راعي مصر فى الإسكندرية 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الأحد، 15 يونيو 2025 07:00 م

شهدت  السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات مؤتمر الأرامل السنوي الذي تنظمه مؤسسة راعي مصر للتنمية – عضو التحالف الوطني – في بيت السلام بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية، والذي يُقام تحت شعار "قادرة على التحدي"، ويستهدف دعم وتمكين السيدات من الأسر الأولى بالرعاية.

وخلال كلمتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تقديرها العميق للجهود التي تبذلها مؤسسة راعي مصر، مشيدة بالمؤتمر كمساحة إنسانية هادفة تسهم في تمكين المرأة نفسيًا واقتصاديًا، وتمنحها الأمل في بناء مستقبل أفضل، وأضافت أن المرأة المصرية، وخاصة الأرامل، تمثل نموذجًا مشرفًا للقوة والصبر، مؤكدة أن دعم هذه الفئات يأتي في صميم استراتيجية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تسعى إلى إحداث تغيير حقيقي ومستدام في حياة المواطنين، لا سيما في الفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت مكرم أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بدعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، موضحة أن مؤسسات التحالف الوطني تُعد أذرعًا تنفيذية قوية على الأرض تُترجم هذا الدعم إلى واقع ملموس.

من جهته.. رحب المستشار أمير رمزي بالسفيرة نبيلة مكرم، موجها الشكر لها لحرصها على قطع هذه المسافة الطويلة والمشاركة في مؤتمر الأرامل السنوي.

وأشاد المستشار أمير رمزي بجهود السفيرة نبيلة مكرم في مؤسسة فاهم التي تسعى إلى تقديم الوعي النفسي، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الأمراض النفسية، وتقديم الدعم للمرضى وأهاليهم، وتغيير الصورة  النمطية عن المريض النفسي .

وتخللت فعاليات المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت موضوعات تخص التمكين الاقتصادي والتربية الإيجابية والصحة النفسية، وتعزيز المواطنة بين أبناء الشعب الواحد، بالإضافة فقرات ترفيهية رسمت البهجة على وجوه السيدات والأطفال المشاركين.

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فعاليات مؤتمر  قادرة على التحدي في الإسكندرية

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السفيرة نبيلة مكرم

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فعاليات مؤتمر "قادرة على التحدي" في الإسكندرية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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