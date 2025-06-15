شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية شباب الأحزاب" تؤكد استمرارها كركيزة سياسية في الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور سبع سنوات على تأسيسها، مؤكدةً استمرارها في أداء دورها كمشروع سياسي وطني يعبر عن تطلعات شباب مصر، ويسهم في بناء الجمهورية الجديدة.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن انطلاق فكرتها قبل سبع سنوات جاء مدفوعًا بآمال الشباب المصري وطموحاتهم المشروعة في المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل وطنهم، وإيمانًا بأن بناء الأوطان يبدأ من إتاحة الفرص أمام الشباب وتمكينهم سياسيًا.

وأضاف البيان أن التنسيقية كانت منذ اللحظة الأولى نموذجًا فريدًا في إدارة التنوع السياسي والفكري، حيث التقت الأحزاب المختلفة، وعددها يقارب 27 حزبًا من مختلف التوجهات، إلى جانب عدد من الشباب المستقلين، على أرضية وطنية واحدة شعارها "مصر أولًا"، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الحوارية عملت على ترسيخ ثقافة الاختلاف دون خلاف، والانفتاح على كل الآراء التي تتشارك الهدف الوطني.

وأعربت التنسيقية عن تقديرها البالغ للدعم الذي حظيت به من الدولة والقيادة السياسية، مشيرة إلى أن هذا الإيمان بقدرات الشباب تُرجم فعليًا إلى تمثيل ملموس في المناصب التنفيذية كنائبي المحافظين، ومقاعد السلطة التشريعية من خلال تكتلها النيابي في مجلسي النواب والشيوخ، حيث قدم أعضاؤها نموذجًا مشرفًا للقيادات الشبابية الواعية والمؤثرة.

وخلال السنوات الماضية، لعبت التنسيقية دورًا مهمًا في تطوير الحياة السياسية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، ودعم جهود الدولة في التنمية الشاملة. وأوضحت أنها قدمت العديد من مشروعات القوانين والدراسات التشريعية التي تلبي احتياجات المواطنين، كما استخدمت أدواتها الرقابية البرلمانية لتسليط الضوء على القضايا الملحة والعمل على تحسين حياة المواطنين.

وشددت على أنها أطلقت سلسلة من المبادرات لرفع الوعي المجتمعي والتثقيف السياسي، خاصة بين فئة الشباب، إلى جانب تنظيم الحوارات المجتمعية والصالونات النقاشية التي ناقشت أبرز القضايا الوطنية، فضلاً عن تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل كوادر الأحزاب وتعزيز قدراتهم السياسية.

وأكدت التنسيقية أنها وقعت عددًا من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات وهيئات وطنية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك، وهو ما جعل منها ركيزة أساسية في الحياة السياسية المصرية خلال السنوات الماضية.

واختتمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانها بتجديد التزامها الكامل بمواصلة العمل الجاد والتطوير المستمر، مشددة على دعمها الدائم لكل صوت وطني يسعى إلى خدمة مصر وتحقيق طموحات شعبها.