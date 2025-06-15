شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تناقش خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلى للأدوية الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 04:51 م

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها غدا الاثنين، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن خطة الحكومة لدعم الإنتاج المحلي للأدوية الحيوية.

كما تناقش لجنة الصناعة في اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد خطاب، بشأن البطء الشديد في إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الصناعية في المناطق الصناعية بمحافظة البحيرة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وتواصل لجنة الصناعة اجتماعاتها لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيفلين متى، بشأن نقص أعداد العاملين والفنيين والعمالة المدربة بجميع الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية والمصالح والشركات وكافة المصانع التابعة لوزارة الصناعة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وينعقد الاجتماع بحضور ممثلي الحكومة من وزارة الصناعة، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة التنمية المحلية.