وأضافت الوزارة أن الوزير بدر عبدالعاطي بحث مع نظرائه في السعودية والأردن والبحرين تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران على أمن المنطقة.
ووفقاً للبيان تبادل الوزراء الرؤى بشأن سبل تحقيق التهدئة واحتواء التصعيد لتجنب اتساع رقعة الصراع وامتداد المواجهة العسكرية.
كما أكدوا على "الأهمية البالغة للتوصل إلى تسوية للأزمة من خلال الحلول السياسية والعمل على خفض التصعيد وعدم دفع المنطقة إلى حلقة لا نهائية من العنف والعنف المضاد، بما قد يزج بالمنطقة إلى حرب متسعة تؤدي إلى عواقب وخيمة على جميع شعوب المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن والبحرين يبحثون سبل احتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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