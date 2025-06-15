إعلام إيراني: ورشة لتصنيع المسيرات الانتحارية تعمل لحساب "الموساد"

ذكرت وسائل إعلام إيرانية محلية، الأحد، أن أجهزة الاستخبارات اكتشفت ورشة لتصنيع المسيرات الانتحارية بمدينة إسلام شهر، تعمل لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وأفاد التلفزيون الإيراني، بأن قوات الأمن اعتقلت فريقاً تابعاً للموساد في محافظة البرز جاء الإعلان بعد ساعات من اعتقال السلطات الإيرانية شخصين قال التلفزيون الإيراني إنهما يعملان لحساب إسرائيل، وأنهما "ارتكبا أعمال تخريب" في العاصمة طهران.



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