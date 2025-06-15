رئيس الأركان الإسرائيلي: سلاح الجو مهد الطريق إلى طهران ونحن نزيل تهديدا وجوديا ونرسخ أمننا

اعتبر رئيس الأركان ال​إسرائيل​ي إيال زامير، أنّ "التحركات الهجومية ضد ​إيران​ تغيّر الواقع الاستراتيجي لإسرائيل"، مضيفًا "نحن نزيل تهديدا وجوديا ونرسخ أمننا"، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تردّ بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات التي تستهدف تل أبيب وحيفا ومناطق أخرى.

ولفت إلى أنّ "سلاح الجو مهد الطريق إلى طهران ويقوم بضرب البنية التحتية للنظام وبرنامجه النووي بشكل دقيق وواسع النطاق بطريقة لم يتخيلها العدو".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني ​إسرائيل​ي، قوله إنّه "يُتوقع أن تزيد ​​إيران​​ من إطلاق الصواريخ خلال الفترة المقبلة".

وكان قد أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح من بات يام في جنوب تل أبيب، إلى "أننا نخوض معركة وجودية وأعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن"، لافتًا إلى "أننا سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران".