"يسرائيل هيوم": بوتين نقل تحذيرًا إلى الخامنئي مفاده بأن النظام الإيراني في خطر بعد محادثته مع ترامب

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بادر إلى الاتصال بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس بطلب من إيران، مشيرة إلى أنّ "بوتين نقل بعد محادثته الهاتفية مع ترامب تحذيرًا إلى (المرشد الأعلى في إيران السيد علي) الخامنئي مفاده أن النظام الإيراني في خطر".
وأضافت الصحيفة في تقرير لها أنّ "بوتين نصح الخامنئي بالإسراع في دخول مفاوضات مع الأميركيين".
وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "منفتح" على أن يؤدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دور وساطة في الصراع بين إيران وإسرائيل.
وصرح ترامب في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية بأن بوتين "مستعد، لقد اتصل وناقشنا الأمر مطولا".
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