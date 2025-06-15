وزيرة العلوم الإسرائيلية: نهدف لتدمير كل صواريخ أرض - أرض الإيرانية التي تستخدم للهجوم علينا

أشارت وزيرة العلوم وعضو المجلس الأمني ال​إسرائيل​ي جيلا غامليل إلى أنّ "هجومنا على ​إيران​ يهدف إلى منعها من الحصول على سلاح نووي"، في ظل هجمات إسرائيلية مستمرة على عدّة مناطق في إيران التي تردّ على الهجمات الإسرائيلية بموجات من ​الصواريخ الباليستية​ والمسيّرات.

ولفتت الوزيرة الإسرائيلية إلى "أننا نهدف لتدمير كل صواريخ أرض - أرض الإيرانية التي تستخدم للهجوم علينا".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، عن "مقتل 14 عالمًا نوويًا ​إيران​يًا على الأقل بهجمات ​إسرائيل​ية منذ الجمعة بعضهم بتفجير سيارات ملغومة"، وفق ما نقلت عن مصدرَين.

وكانت قد نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني ​إسرائيل​ي، قوله إنّه "يُتوقع أن تزيد ​​إيران​​ من إطلاق الصواريخ خلال الفترة المقبلة".

وكان قد أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح من بات يام في جنوب تل أبيب، إلى "أننا نخوض معركة وجودية وأعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن"، لافتًا إلى "أننا سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران".