أكد قائد الدفاع الجوي العراقي مهند غالب الأسدي، أنّ "القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي تمارس دورها الطبيعي لحماية العراق وأجوائه والأهداف الحيوية تحسبا لأي طارئ"، وذلك في ظل خروقات إسرائيلية للأجوراء العراقية مع استمرار هجمات إسرائيل على إيران.
وقال الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "تحريك منظومات الدفاع الجوي يتم بين فترة وأخرى ضمن الإجراءات الطبيعية والروتينية لحماية جميع الأهداف الحيوية في العراق".
وسبق وأن أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنّ "خارجية العراق قدّم شكوى رسميّة إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشّديدَين لقيام الكيان الصّهيوني بخرق الأجواء العراقيّة، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكريّة في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الدفاع الجوي العراقي: نحرّك منظومات الدفاع الجوي لحماية جميع الأهداف الحيوية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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