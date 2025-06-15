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قائد الدفاع الجوي العراقي: نحرّك منظومات الدفاع الجوي لحماية جميع الأهداف الحيوية في العراق

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قائد الدفاع الجوي العراقي: نحرّك منظومات الدفاع الجوي لحماية جميع الأهداف الحيوية في العراق

أكد قائد الدفاع الجوي ​العراق​ي مهند غالب الأسدي، أنّ "القوات المسلحة ومنظومات الدفاع الجوي تمارس دورها الطبيعي لحماية العراق وأجوائه والأهداف الحيوية تحسبا لأي طارئ"، وذلك في ظل خروقات ​إسرائيل​ية للأجوراء العراقية مع استمرار هجمات إسرائيل على ​إيران​.

وقال الأسدي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن "تحريك منظومات الدفاع الجوي يتم بين فترة وأخرى ضمن الإجراءات الطبيعية والروتينية لحماية جميع الأهداف الحيوية في العراق".

وسبق وأن أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية، أنّ "خارجية العراق قدّم شكوى رسميّة إلى ​مجلس الأمن الدولي​، أعربت فيها عن إدانتها واستنكارها الشّديدَين لقيام الكيان الصّهيوني بخرق الأجواء العراقيّة، واستخدامها في تنفيذ اعتداءات عسكريّة في المنطقة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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