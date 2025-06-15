بيان قطري فرنسي: ندعم حلا دبلوماسيا يعالج الهواجس بشأن أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات

أصدرت سلطات ​قطر​ و​فرنسا​ بيانًا مشتركًا، حيث شددتا فيه على "أننا ندعم حلا دبلوماسيا يفضي إلى اتفاق يعالج الهواجس بشأن أنشطة ​إيران​ النووية مقابل رفع العقوبات"، وذلك في ظل استمرار الهجمات ال​إسرائيل​ية على إيران التي تقوم بالردّ عبر موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات بين الحين والآخر.

ودعا الجانبان إلى "وقف إطلاق النار في ​غزة​ والإفراج عن جميع الأسرى والتوصل إلى حل سياسي"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وأعرب الجانب الفرنسي، بحسب ما جاء في البيان المشترك، عن تقديره "العميق لجميع جهود الوساطة القطرية".