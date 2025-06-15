بيان قطري فرنسي: ندعم حلا دبلوماسيا يعالج الهواجس بشأن أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات

أصدرت سلطات قطر وفرنسا بيانًا مشتركًا، حيث شددتا فيه على "أننا ندعم حلا دبلوماسيا يفضي إلى اتفاق يعالج الهواجس بشأن أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات"، وذلك في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران التي تقوم بالردّ عبر موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات بين الحين والآخر.
ودعا الجانبان إلى "وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى والتوصل إلى حل سياسي"، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأعرب الجانب الفرنسي، بحسب ما جاء في البيان المشترك، عن تقديره "العميق لجميع جهود الوساطة القطرية".
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