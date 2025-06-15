"رويترز": مقتل 14 عالما نوويا إيرانيا على الأقل بهجمات إسرائيلية منذ الجمعة

أفادت وكالة "رويترز"، عن "مقتل 14 عالمًا نوويًا ​إيران​يًا على الأقل بهجمات ​إسرائيل​ية منذ الجمعة بعضهم بتفجير سيارات ملغومة"، وفق ما نقلت عن مصدرَين.

في وقت سابق، أشار رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​، في تصريح من بات يام في جنوب تل أبيب، إلى "أننا نخوض معركة وجودية وأعتقد أن كل مواطن في إسرائيل يفهم ذلك الآن"، لافتًا إلى "أننا سنحقق أهداف الحرب وسنزيل التهديد النووي الذي تمثله إيران".

ومع استمرار الهجمات الإسرائيلية، يشنّ الحرس الثوري الإيراني هجمات ضد إسرائيل بموجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات.