"سرايا القدس": قصفنا تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلين في شمال خان يونس بقذائف الهاون

أعلنت "​سرايا القدس​"- الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، عن "قصف تجمع لجنود وآليات العدو المتوغلين في محيط كف القرارة شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون". وأمس، أفادت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة ضابطين برتبة رفيعة في شعبة الاستخبارات خلال اشتباك جنوبي قطاع ​غزة​ السبت". ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والحصار المفروض على القطاع، وسط مجازر ترتكب يوميًا تجاه الفلسطينيين، في حين تستمر الدعوات لوقف إطلاق النار في القطاع مع إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة الحرب.

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